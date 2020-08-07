أخبار التوك شو.. موعد بدء انكسار الموجة الحارة.. إطلاق بوابة مصر الرقمية خلال أسابيع.. ورئيس لبنان: ليس لي سلطة كاملة على مرفأ بيروت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.
كدت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، اليوم وغدا ، تصل إلى 37 درجة مئوية ، في فترات الظهيرة .
ولفتت وكيل مركز الإستشعار عن بعد ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن درجات الحرارة ستتراجع بدء من يوم الأحد المقبل ، وتنكسر الموجة الحارة ، وتعود إلى 35 درجة ، وحتى يوم الأربعاء.
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، إنه سيتم إطلاق بوابة مصر الرقمية، خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه تم إطلاق بوابة مصر الرقمية ، بشكل تجريبي ، وسيتم أطلاقها بشكل نهائي ، قريبا ، مشيرا إلى أن الخدمات الرقمية بدأت في مدينة بورسعيد ، في شهر يونيو العام الماضي، بحوالي 20 خدمة رقمية ، ووصلت حاليا لـ 150 خدمة رقمية ، متاحة لأهالي بورسعيد.
كد الرئيس اللبناني، ميشيل عون ، أنه ليس مسؤولا بشكل كامل عن مرفأ بيروت ، وهناك مسئووليين عن المرفأ وأعماله ، هم الأكثر إطلاعا على الأمر .
وأضاف الرئيس اللبناني ، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن كل جهة إدارية بلبنان حاليا ، بما فيهم إدارة المركز ، تحتاج إلى تغيير ، لافتا إلى وجود مشكلات متراكمة منذ التسعينات وحتى اليوم .
أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطواريء ، في غاية الأهمية ، وتبرز تلك الأهمية بعد وباء فيروس كورونا ، الذي أدى لضرورة وجود جهة مختصة بالطواريء الصحية ، فيما يعرف بـ "الدراسات الإستباقيه" .
فى أول تحرك بعد انفجار المرفأ.. مواجهات بين محتجين وقوات الأمن ببيروت.. فيديو
وأضاف الدكتور هاني الناظر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه في حالة أي مشكلة صحية ، سيتكفل مشروع هذا القانون بها ، بالإضافة إلى الأمراض الصحية الكبرى، والحوادث .
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي، إن هناك 35 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات.
وأضاف متحدث التعليم العالي خلال مداخلة على قناة " دي إم سي" ، أن اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات تتم من خلال جهاز كمبيوتر لدى الطالب، أو من خلال التوجه لـ مكتب التنسيق بجامعة عين شمس.
عرضت فضائية يورو نيوز لقطات رصدت مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية فى لبنان.
شهد وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، ليل الخميس مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية التي منعتهم من التقدم باتجاه مقر البرلمان، في أول تحرّك بعد انفجار المرفأ الضخم.
عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرأ رصد حذف موقع " فيسبوك " منشورا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب .
ووفقأ للتقرير فقد حذف موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " منشورا للرئيس الأمريكي في سابقة هي الأولى للموقع الأزرق بحق رئيس.
قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع مكون الألبان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وأضاف منسق مشروع مكون الألبان، خلال مداخلة على قناة " دي إم سي"، أن هذه المبادرة هدفها زيادة إنتاج الألبان وتحسين السلالات الخاصة بالثروة الحيوانية، حتى يكون هناك اكتفاء ذاتى من الألبان.
أعلنت اليونسيف ارتفاع عدد الأطفال اللبنانين المشرديين إلى 100 ألف طفل، جراء انفجار بيروت.
أفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل فور وروردها ...
قال الدكتور محمد فوزي ، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الشباب والرياضة ، على خلفية مبادرة "رياضتك مناعتك " ، إن الهدف جعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين ، وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأشار المتحدث بأسم وزارة الشباب والرياضة ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، الى أن المبادرة بدأت اليوم ، من أمام المركز الكشفي العربي ، بجاور بوابة ستاد القاهرة الخلفي ، بمشاركة أكتر من 500 متسابق بالدراجات الهوائية .