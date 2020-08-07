أخبار التوك شو.. موعد بدء انكسار الموجة الحارة.. إطلاق بوابة مصر الرقمية خلال أسابيع.. ورئيس لبنان: ليس لي سلطة كاملة على مرفأ بيروت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

ولفتت وكيل مركز الإستشعار عن بعد ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن درجات الحرارة ستتراجع بدء من يوم الأحد المقبل ، وتنكسر الموجة الحارة ، وتعود إلى 35 درجة ، وحتى يوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه تم إطلاق بوابة مصر الرقمية ، بشكل تجريبي ، وسيتم أطلاقها بشكل نهائي ، قريبا ، مشيرا إلى أن الخدمات الرقمية بدأت في مدينة بورسعيد ، في شهر يونيو العام الماضي، بحوالي 20 خدمة رقمية ، ووصلت حاليا لـ 150 خدمة رقمية ، متاحة لأهالي بورسعيد.

كد الرئيس اللبناني، ميشيل عون ، أنه ليس مسؤولا بشكل كامل عن مرفأ بيروت ، وهناك مسئووليين عن المرفأ وأعماله ، هم الأكثر إطلاعا على الأمر .





وأضاف الرئيس اللبناني ، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن كل جهة إدارية بلبنان حاليا ، بما فيهم إدارة المركز ، تحتاج إلى تغيير ، لافتا إلى وجود مشكلات متراكمة منذ التسعينات وحتى اليوم .