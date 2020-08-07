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حوادث

إخماد حريق بمخزن للكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:25 م
حريق بمخزن للكرتون
حريق بمخزن للكرتون
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محمد أمين
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق نشب بمخازن الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا. 


تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمخازن الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة تبين نشوب الحريق  على مساحة 1000متر وبه حوالي 173لفة بكر كرتون خلف مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية وتم انتقال عدد ثمانية سيارات إطفاء من قويسنا وبركة السبع والباجور وتم إخماد الحريق خلال ساعتين من عمل فرق الإطفاء. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إخماد حريق بمخزن للكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا
إخماد حريق بمخزن للكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا
إخماد حريق بمخزن للكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا
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