غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة اختراقه.. غدا.. الصمت الانتخابي لمرشحي مجلس الشيوخ

مازالت الجولات الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ مستمرة في المحافظات والدوائر الانتخابية قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي المقرر له غدا السبت في الثانية عشر ظهرا.





وشهدت الدوائر الانتخابية تنظيم جولات وزيارات وعقد مؤتمرات انتخابية للمرشحين لحشد الناخبين للتصويت وحثهم على المشاركة، وذلك قبل ساعات من تصويت المصريين بالخارج يومى 9 و10 أغسطس الجارى، وبالداخل 11 و12.





وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين من اختراق الصمت الانتخابية، مؤكده انه سيتم تطبيق نص المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.





وأكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية تقوم برصد أى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها.





وأضاف أن القانون حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين.



