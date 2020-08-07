محافظ القليوبية: انتظام عمل لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء..صور

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على انتظام عمل عمل لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.





جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم لتفقد عمل لجان التصالح على المباني المخالفة بمدينة كفر شكر لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.





ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.





وخلال الجولة تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة والمستمرة حتى 15 أغسطس الجاري مؤكدا أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.





وحرص محافظ القليوبية خلال تفقده علي الاستماع إلي المواطنين للتعرف علي المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح ووجه للمعنيين بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.