تعرف علي أهمية تغيير زيت الباور في السيارة

تعتبر صيانة السيارة من الاشياء الضرورية لإطالة عمرها الافتراضي ولتضمن سلامتك علي الطريق.. ويعد صيانة وتغيير زيت الباور من الأمور التي يهمل إجرائها الكثير من قائدي السيارات على الرغم من أهميتها الكبيرة، وحاجته للصيانة بشكل منتظم خاصة أن معظم أنظمة المساعدة على الدوران تأتي هيدروليكية ومعرضه لتسرب الزيت في اي وقت ودون سابق انزار.





في هذا السياق ينصح خبراء السيارات بضرورة تغيير زيت الباور كل 100 ألف كلم لأن الزيت يفقد خواصه ويتعرض للأكسدة ويتلف مع مرور الوقت، ويرجع ذلك إلى كثرة الاحتكاك وارتفاع حرارة المحرك خصوصا في فصل الصيف.





وحذر الخبراء ايضا من تسرب الاتساخات للزيت وأنه يمثل مشكلة أخرى، لاسيما مع الأنظمة الخالية من الفلاتر، نظرا لأن الجسيمات الصغيرة تستقر في المضخة مسببة أضرارا واحتكاكات بالآلية مما يعيق عملها.



