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رياضة

ليون يتقدم على يوفينتوس بهدف من ركلة جزاء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تقدم فريق ليون على يوفينتوس بالهدف الأول  في مباراة إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريف مافيز ديباي من ركلة كزاء في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا، قد إنتهت بفوز فريق أوليمبيك ليون على اليوفي، بهدف مقابل لا شيء.


جاءت تشكيلة يوفينتوس كالتالي:

تشيزني

ساندرو - بونوتشي - دي ليخت - دانيلو

رابيو - بيانيتش - بنتاكور

رونالدو - هيجواين - كوادرادو


بينما جاءت تشكيل ليون كالتالي: 

لوبيز

مارسال - مارسيلو - دينايير

كورنيه - جويماريش - عوار - كاكيريت - دوبوا

ديباي - ديمبيلي 
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