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أخبار العالم

بعد انفجار بيروت.. حريق هائل في البقاع بلبنان.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:44 م
حريق لبنان
حريق لبنان
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عرفة البنداري
تداول ناشطون لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لحريق هائل في جبل مشغرة بالبقاع في لبنان، جنوب شرق العاصمة بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، "في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة".

واتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا.
وناشد أبناء المنطقة، كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام من الانفجار الضخم الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن مقتل 154 شخصًا وإصابة الآلاف حتى اليوم.


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