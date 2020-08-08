مشادة عنيفة على الهواء بين مقدم برنامج "خط أحمر" والمخرجة |شاهد

انفعل الإعلامي محمد موسى، على مخرجة برنامجه "خط أحمر" قائلا: "تعالي اقعدي مكاني هنا أحسن".

وأضاف محمد موسي خلال برنامجه " خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الأمن القومي المصري لا يقتصر فقط علي حماية مصر من الداخل فقط أو حماية حدود الدولة.

وتابع محمد موسي أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباط وثيق بالوطن العربي ككل وجميع ما يحدث بجانبا في العالم.

وأوضح محمد موسي أن هناك خطابا يتم تداوله على صفحات الفيس بوك وهذا الخطاب من نائب رئيس حكومة الوفاق إلي وزير داخليتها يعترف بداخل الخطاب بفساد الحكومة وتفردها بحكم الفرد.