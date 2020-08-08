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فن

هيفاء: منزلي يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت وتدمر تمامًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:32 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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نبيل العدوى
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن منزلها يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت الذي وقع قبل أيام في المرفأ وأسفر عن وفاة العشرات وإصابة الآلاف.

قالت هيفاء خلال تصريحات إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن الجميع مصدوم منذ وقوع الحادث وحتى اليوم فهي تسكن أمام موقع الانفجار، ولكن بفضل الله تعالى لم تكن في المنزل خلال هذا الوقت، ولكن البيت كله تدمر تمامًا.

قدمت الفنانة الشكر إلى مصر والمصريين على مشاعرهم الطيبة ومواقفهم المساندة للشعب اللبناني في أزمته وهذا شئ غير مستغرب من الدولة المصرية وشعبها، متابعةً أن "ملامح بيروت راحت تمامًا والصدمة كانت رهيبة".

تابعت أن الحادث بدأ بصوت قوي ثم انفجار جعل الجميع في حالة من الرعب والخوف، مشددة على أن التفجير ليس بالصدفة وليس قضاء وقدر لأنه "شغل بني آدمين" وما حدث نتيجة إهمال. 

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة في برنامجها عن كارثة تفجير مرفأ بيروت حيث استضافت عبر سكايب عددًا من نجوم ومشاهير لبنان للحديث عن ساعات الرعب والفزع التي مرت عليهم ومازالوا يعيشون فيها فى أعقاب تفجير بيروت.
هيفاء وهبي ساكنه قدام الانفجار - شوفوا أول تعليق منها مع منى الشاذلي

هيفاء وهبي ساكنه قدام الانفجار - شوفوا أول تعليق منها مع منى الشاذلي منى الشاذلي Mona Elshazly | CBC Egypt

Posted by ‎برنامج معكم منى الشاذلي‎ on Friday, August 7, 2020
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