ضمن حملة طرق الأبواب.. مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل حشد المرشحين بجمعية الجعافرة لمجلس الشيوخ

واصل حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، حملة "طرق الأبواب"، في نطاق دائرة مينا البصل، وذلك تحت برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة، وذلك بحضور المرشح محمد رشاد عثمان، المرشح ضمن القائمة الوطنية " من أجل مصر ".





والتقي المرشح محمد رشاد عثمان مع أهالي وجمعية الجعافرة ومنطقة نجع العرب بدائرة مينا البصل لبحث سبل دعم وتأييد مرشحي الحزب، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر".





وشدد محمد رشاد عثمان علي ضرورة المشاركة في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ وحث المواطنين علي الدعم لجميع مرشحي حزب مستقبل وطن ودعمهم لهم، وتم تحفيز المواطنين وتوعيتهم علي اهمية المشاركة الفعالة والادلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ كمنصة شرعيه جديده لها تأثير قوي في تعديل و صناعه القوانين و كغرفه تشريعيه ثانيه.





أقرأ أيضًا:





وطالب رشاد المواطنين بدعم المرشحين على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، مؤكدًا أن الحزب بأعضائه وقياداته قادر على حشد المواطنين، والوصول إلى صندوق الانتخابات، مرددًا: "نعم للقائمة الوطنية من أجل ونعم للمرشحين الفردي من (1) إلى (7)".





وقال إسماعيل محمد، أمين دائرة مينا البصل، إن الحزب قادر بأعضائه وقياداته التنظيمية من الحشد والوصول إلى صندوق الانتخابات، خلال الاستحقاق الانتخابي، وهو الاستحقاق الدستوري الذي جاء ثمرة التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، بعد إقرار العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).





وقد أعلن المستشار محمد أمين المشد، محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن عدد المرشحين 67 مرشحًا على 7 مقاعد فردي، وقائمة واحدة هي القائمة الوطنية لمنطقة غرب الدلتا التي تضم الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وتتنافس على 15 مقعدًا.





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (2)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



