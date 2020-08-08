باحث سياسي: قطر تدعم الإخوان والجماعات الإرهابية والعلمانية في وقت واحد.. فيديو

قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن قطر تدعم توجهين مختلفين فى وقت واحد أولهما التوجه المتطرف الدينى لجماعات الإخوان الإرهابية فى الوقت ذاته تدعم المذهب العلمانى الملحد.







وأضاف الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن قطر أيضا تغذى الإرهاب والتطرف فى مقابل أيضا خلع عباءة الدين فى إطار العلمانية.





وأكد، أن إخوان تركيا يرون أن الدوحة تدعم بقوة تركيا فى خطتها الإعلامية فى إثارة الفوضى والتى كانت بفترة حكم الإخوان الإرهابية فى مصر.





ولفت عمرو فاروق، إلى أن قطر تحاول فى الوقت الحالى أن تبرئ نفسها من دعم الجماعات الإرهابية أيضا فى الغرب، وذلك بعد كشف مخططاتها من دعمها توجهين مختلفين فى الوقت نفسه العلمانى والإرهابى.



