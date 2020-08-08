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أخبار العالم

بعد تحطمها جنوبي الهند.. العثور على الصندوق الأسود لطائرة إنديا إكسبريس

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
عثرت السلطات الهندية اليوم "السبت"، على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتي تحطمت مساء أمس في مطار كاليكوت الدولي بولاية "كيرالا" جنوبي الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية التي أوردت النبأ أن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، الذي من المتوقع أن يصل إلى مدينة "كوزيكودي" بعد ظهر اليوم، أمر بالتحقيق في الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريقا من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.

وتحطمت طائرة الرحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من "دبي" والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.
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