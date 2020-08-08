AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«الاتصالات» تعلن تحسن سرعة الإنترنت الأيام المقبلة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم السبت، ومنها:

أخبار اليوم
خبر للصحفي أحمد حمدي، محرر شئون اخبار رئاسة الجمهورية  تحت عنوان.. بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: النجاح في مواجهة "كورونا" تم عبر خطة شاملة شاركت فيها جميع مؤسسات الدولة

مقال للكاتب الصحفي مجدي حجازي تحت عنوان.. "دعمًا لجهود الرئيس"

المصري اليوم
مقال للكاتب الصحفي حمدي رزق تحت عنوان .. "موعد رئاسي "

الأهرام
"التعليم العالي": 37 ألفا و500 طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الوطن
"التعليم" تعلن تفكيك برنامج "المعلمون أولا" لانتفاء الغرض منه

اليوم السابع
الكهرباء: تحصيل رسوم النظافة يشمل مستخدمي عدادات مسبوقة الدفع

صدى البلد
الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بـ كورونا.. و20 وفاة

الشروق
وزير الاتصالات: سنعلن عن تحسن في سرعة الانترنت الايام المقبلة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب: نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتكم.. يتصدر نشرة صباح البلد

التعليم توجه باتخاذ إجراءات السلامة لطلاب الثانوية العامة.. يتصدر نشرة أخبار صدى البلد

مساجد مصر تعود لأذان حي على الصلاة.. حي على الفلاح.. يتصدر نشرة صباح البلد

التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

مصر تشهد تراجعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

الحساب مزيف.. محمد الشرقاوي ينفي تطاوله على محمود الخطيب

على عكس المتعارف عليه.. التين الشوكي يقي من الإمساك.. اكتشف 8 فوائد له

أخبار التوك شو| هيفاء وهبي تكشف تفاصيل انفجار بيروت.. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت بـ مجلس الشيوخ.. وكمال أبو رية يحكي ذكرياته مع عيد الأضحى

جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب قمة أبطال أوروبا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 8-8-2020 بالقاهرة والمحافظات

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو