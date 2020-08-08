«الاتصالات» تعلن تحسن سرعة الإنترنت الأيام المقبلة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم السبت، ومنها:





أخبار اليوم

خبر للصحفي أحمد حمدي، محرر شئون اخبار رئاسة الجمهورية تحت عنوان.. بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: النجاح في مواجهة "كورونا" تم عبر خطة شاملة شاركت فيها جميع مؤسسات الدولة





مقال للكاتب الصحفي مجدي حجازي تحت عنوان.. "دعمًا لجهود الرئيس"





المصري اليوم

مقال للكاتب الصحفي حمدي رزق تحت عنوان .. "موعد رئاسي "





الأهرام

"التعليم العالي": 37 ألفا و500 طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات





الوطن

"التعليم" تعلن تفكيك برنامج "المعلمون أولا" لانتفاء الغرض منه





اليوم السابع

الكهرباء: تحصيل رسوم النظافة يشمل مستخدمي عدادات مسبوقة الدفع





صدى البلد

الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بـ كورونا.. و20 وفاة





الشروق

وزير الاتصالات: سنعلن عن تحسن في سرعة الانترنت الايام المقبلة



