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حوادث

باستخدام السلاح الأبيض.. ضبط عصابة سرقة تكاتك بالإكراه بالإسكندرية

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات الـ"توك توك" كرهًا عن قائديها.


البداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بقيام ثلاثة مجهولين بالتعدى على سائق "توك توك"، مُقيم بدائرة القسم، بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالرقبة حال استقلالهم مركبة "التوك توك" قيادته، ومحاولتهم الاستيلاء عليها، ولدى استغاثته بالمارة هربوا خشية ضبطهم.


تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمون بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" كرهًا عن قائديها، وأقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
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