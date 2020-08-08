AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أسامة ربيع يعلن تشغيل أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد على مدار ٢٤ ساعة

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تشغيل مجموعة أنفاق القناة ( تحيا مصر بالإسماعيلية و٣ يوليو ببورسعيد)، على مدار ٢٤ ساعة ابتداء من غد الأحد.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن التشغيل سوف يتوقف بشكل جزئي أيام السبت والأحد والإثنين لمدة ٦ ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.

واوضح الفريق اسامة ربيع، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة و خدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.

اقرا  ايضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قناة السويس تعلن عن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والمعديات بمدن القناة

قناة السويس تفعل الدفع الإلكتروني لمحاور العبور.. وتعلن تعديل مواعيد تشغيلها

الفريق أسامة ربيع: 221 ألف مركبة عبرت أنفاق بورسعيد بعائدات تزيد عن 21 مليون جنيه منذ نوفمبر

الفريق أسامة ربيع يتفقد مواقع الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد.. ويؤكد: يزيد على 221 ألف مركبة بالانفاق بعائدات تخطت 21 مليون جنيه

قناة السويس: 22 ألف مركبة عبروا من أنفاق 3 يوليو

افتتاح متحف عالمي لعرض مراحل إنشاء قناة السويس مطلع العام المقبل.. فيديو

ترشيحاتنا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور

استشارى مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا فى مصر

محمد فاروق نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. شاهد

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

اخترقا البيانات وسربا معلومات حكومية.. الإدارية العليا تفصل مسئولين بالرقابة المالية

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

بعد شائعة ارتباطه.. 4 نساء في حياة أحمد عز

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

الإسكان تنفذ 30 ألف شقة 110 متر مربع بسعر التكلفة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية