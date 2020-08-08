أسامة ربيع يعلن تشغيل أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد على مدار ٢٤ ساعة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تشغيل مجموعة أنفاق القناة ( تحيا مصر بالإسماعيلية و٣ يوليو ببورسعيد)، على مدار ٢٤ ساعة ابتداء من غد الأحد.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن التشغيل سوف يتوقف بشكل جزئي أيام السبت والأحد والإثنين لمدة ٦ ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.





واوضح الفريق اسامة ربيع، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة و خدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.





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