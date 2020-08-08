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أخبار البلد

محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، 8 من قدامي مديري مديرية القوي العاملة بالإسكندرية الذين بلغوا السن القانونية وأحيلوا إلى التقاعد؛ وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المديرية، وأطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرا لما بذلوه من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عملهم. 

وفي جو مليء بمشاعر الحب والوفاء، قدم وزير القوي العاملة، شهادة تقدير لكل من وكلاء الوزارة مديري المديرية السابقين وهم: عادل الدوياتي، والكيميائي ماهر شلتوت ، ومحمد السيد ، ومحمد أبو حليمة ، ومحمد سعد، وأسم المرحوم محمد قنديل، وباتعة محمد، ومجدي سعد.

كما كرم الوزير أسرة المرحوم محمد قنديل، وأسرة المرحوم رياض عبد الحميد بالإدارة العامة للرعاية، فضلا عن تكريم فريق عمل مركز المعلومات القائمة علي منظومة الحوسبة بالمديرية  وتسلمها عنهم محمد كمال مدير المركز.

محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
محمد سعفان يكرم 8 من قدامى مديري القوى العاملة بالإسكندرية
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