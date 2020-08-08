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هل سيطرح المصل الروسي في الأسواق قريبا؟.. جيهان العسال تجيب

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:29 م
الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة  جيهان عسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن لقاح الفيروسات تستغرق وقت طويل لإختبارها ، ولصدور أية لقاح يستغرف الأمر من عام لـ عاميين ، لإنهاء كافة التجارب اللازمة عليه.

وأضافت العسال عبر سكايب  لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 أنه بسبب الظروف العصيبة التي واجهت العالم انه في ظل أزمة فيروس كورونا ، شهدت المنظومات الصحية العالمية جهود مكثفة لإصدار لقاح سريع .

وأشارت إلى أن جميع الدول وعلي رأسهم مصر ، تسابقوا في إنتاج لقاحات لفيروس كورونا ، موضحة أن اي لقاح يمر بالعديد من التجارب  قبل استخدامه على المرضى .

وفيما يخص اللقاح الروسي  لفتت العسال  إلى أن قرب طرحه في الأسواق ، دليل على أنه في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية ، موضحة أنه في المراحل الأخيرة وسيتم تعميمه قريبا بعد اختباره.

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