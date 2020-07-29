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جيهان العسال: يجب منع التجمعات وارتداء الكمامة لمنع تفشى كورونا فى العيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن خير الأمور الوسط فى كل امور حياتنا ، لذلك فلابد من تنظيم وجبات الطعام أثناء عيد الفطر المبارك وعدم تناول كميات كبيرة من الدهون واللحوم .

وأضافت جيهان العسال ، خلال حوارها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن تناول كميات كبيرة من الطعام الكثير قد يشعرنا بضيق فى التنفس لذلك لابد من تناول المأكولات الصحية.

واشارت نائب رئيس اللجنة العلمية  لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إلى أنه خوفا من حدوث انتكاسة اخرى وتفشى فيروس كورونا يجب منع التجمعات فى ايام عيد الاضحى ، والحفاظ على فكرة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة .

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، أن التجارب السريرية تجرى على مريض فيروس كورونا على مستوى العالم حتى نخرج فى النهاية بتقرير من كل دولة بأسماء الأدوية والمضادات الحيوية صاحبة الفاعلية الأكبر مع المرضى .
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