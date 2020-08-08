الداخلية: ضبط ٣ أشخاص يشعلون الألعاب النارية ويلقونها على الفتيات فى مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية فى ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع فيس بوك يتضمن إلقاء بعض الأشخاص ألعاب نارية تجاه بعض الفتيات بمدينة نصر .

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية بإشعال ألعاب نارية "صورايخ" وإلقائها على الفتيات – حال تواجدهم بمنطقة مدينة نصر .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية ).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "ملك أحدهم" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها بقصد المزاح .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.