من حمام السباحة.. أحمد التهامي يقضى عطلته الصيفية

نشر الفنان أحمد التهامي صور جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر أحمد التهامي داخل حمام السباحة اثناء قضاء عطلته الصيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويستأنف الفنان أحمد التهامي تصوير المشاهد المتبقية فيلم "زنزانة 7" خلال تلك الأيام.





الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.





وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.