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برلمان

رئيس مجلس النواب: إعادة موظفي مجلس الشوري بذات درجاتهم وحقوقهم المالية والوظيفية

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:52 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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ماجدة بدوى
دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كل المصريين إلى الحرص على ممارسة حقهم الدستوري، فى اختيار ممثليهم فى الغرفة البرلمانية الثانية، لما تمثله من ضمانة نحو تعميق الممارسة البرلمانية بمصر، وأقول إن وجود مجلس الشيوخ ، يمثل أهمية كبيرة باعتباره الغرفة الثانية فى النظام البرلمانى المصري، كونه يضم قامات فكرية وسياسية وقانونية، بكل المجالات والتخصصات، مما يعمق المناقشات بشأن القوانين التى تعرض عليه. 

وأضاف عبد العال فى حوار لجريدة الأهرام، أن مجلس الشيوخ  يكتسب أهميته، بما سوف يضمه من نخب يتم اختيارها بعيدا عن فكرة الحماس السياسي، التى تسيطر على انتخابات مجلس النواب كغرفة أولي، والحقيقة أن وجود مجلس للشيوخ يمثل تجربة برلمانية بالغة الأهمية، فى تاريخ الحياة النيابية، نتطلع إليها لما سوف تضيفه من ثقل للحياة النيابية بمصر، وبالتأكيد وجود غرفتين برلمانيتين أمر جيد.

وحول ما يشاع أن مجلس الشيوخ سيكلف ميزانية الدوله مبالغ كبير ، أكد عبد العال أن هذا أمر غير صحيح بالمرة، حيث يجرى حاليا إعادة موظفى الشورى سابقا، وفصل مقاره مرة أخرى ضمن موازنة مجلس النواب، وقد نظم القانون رقم 141 لسنة 2020 مسألة نقل عدد كاف من العاملين الحاليين بمجلس النواب، إلى العمل مجلس الشيوخ ، على أن تكون الأولوية للعاملين بمجلس الشورى الملغي، بذات درجاتهم وحقوقهم المالية والوظيفية.

وأكد رئيس مجلس النواب ، أنه  كما نص القانون على تشكيل لجنة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية، وعضوية الأمين العام لمجلس النواب، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة المالية، وأناط القانون بهذه اللجنة فحص طلبات نقل العاملين، وتحديد عدد العاملين المطلوب نقلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وما حرصت عليه هو عدم المساس بحقوق العاملين المنقولين، والاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية وأقدمياتهم، ورواتبهم وبدلاتهم وسائر الحقوق المالية المقررة لهم كحد أدني.
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