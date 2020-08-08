



محفوظ عجب عالمنا المقروء والمسموع والمرئى يعلم الهدف ويعرف الوسيلة ويحقق النجاح بطريقته التى تتبع منظومة يبدأها باظهار تفرده عن الاخرين، وبانه صاحب رؤية وفكر ؛ ولكن هذا كله لايعد ذو قيمة بجانب مايمتلكه صاحب القرار من باع طويل فى كل شىء واى شيء.





مخفوظ عجب الميديا فى الغالب يكون متمتعا بلحن القول ومعسول الكلام وابداء الاستعداد لعمل اى شىء وكل شىء لاولى الامر حتى مسح الحذاء ان كان ذلك يفتح له الطريق للجلوس بجانب صاحب الرأى والامر والنهى . محفوظ عجب عالم الاعلام لايعزف منفردا فلابد ان يكون له مايشبه اللوبى الصهيونى يصفق لكل خطواته ويمجد تحركاته حتى يزيد نجمه بريقا وعلوا عند اصحاب القرار.





محفوظ عجب هذه الالفية لبس له فقط مريدون ومصفقون ولكنه يعمل دوما على اتباع سياسة الاستكانة وانحناء الرأس وتقبيل الايادى وقد يصل للركوع وحمل متاع ولى النعمة ، محفوظ عجب الميديا شخص ذكى واعى يفكر ويخطط ويخاف من الحسد فتجده دوما يدعى الفقر ويشكو من المرض وبان حاله المادى متدنى وبان صحته هى الاخرى تقترب من حالته المادية وهو بذلك يكسب تعاطف الموجودين ودعم المهللين وتصفيق المنتفعين .





محفوظ عجب يسير بسياسة انتفع فى كل الاوقات ولايهمك من سيأتى ومن سيمضى مادمت على استعداد لتقديم فروض الولاء والطاعة للقادم وتوديع الماض بحزن والم مصطنعين.





محفوظ عجب الميديا ياسادة ياكرام ينتهج كافة الوسائل والطرق لينتفخ رصيده البنكى ويزداد رصيده من اصحاب القرار والمكان ؛ ولذا فتراه دوما يردد عبارات ترحيب العبد بسيده ، والمملوك لملكه وقتما كان فى سدة الحكم وحينما يذهب قل على الدنيا السلام واستعد لاستقبال من يليه ويليه وهكذا هلم جرا. محفوظ عجب الميديا يعمل بكل ماأوتى من قوة على الحصول على المزيد من الارصدة والارتقاءات كى يضيفها لنفسه ويزيدها لاستقبال الجديد برصيد يؤكد فيه انه الصفى المختار وبان المكان لايوجد فيه من يضاهيه فى خبرته وقدرته وعطائه.





ولان محفوظ عجب الميديا ولان محفوظ عجب الميديا كما قلنا يعمل مع لوبى فهو يجذب هذا اللوبى معه اينما ذهب ويظهره للسلطات ويفخم من وضعه ووضعيته ليسيروا بذلك قوة لايستهان بها ويصبحوا منارة للمكان يسعى الكل للتقرب اليها ونيل محبتها وتقربهم اليهم مع اظهار ان من لايقدم فىوض الولاء والطاعة لهذا اللوبى وزعيمه محفوظ عجب سيصبح فى خبر كان لان السلطة كلها معهم ومقربين منها واليها.





لايخفى عن الكل ان محفوظ عجب يسعى كل السعى لطمس معالم ايا كان فى حقله حتى لايوازيه ويقلل من خطاه نحو اولى الامر والنعم وعليه فهو يشوه الاكفاء ويدعى عليهم بالكذب ويفترى بالقول وبأغلظ الايمان بان هؤلاء الاكفاء يشجبون وينددون ويشتمون الرؤساء وبانهم وراء كل مصيبة قد تحدث لاولى الامر واصحاب القرار.





محفوظ عجب عالمنا هذا الحالى يقضى عمره كله ساعيا لتدمير اى خير لاى شخص لانه لايريد الخير الا لنفسه وللوبى الذى وضعه فى مكان عمله.محفوظ عجب الميديا تعرفه بلحن القول وبالانحناء الدائم وتمجيد وتعظيم اصحاب النعم وقتما يكونوا فى سدة الحكم .محفوظ عجب الميديا لايختلف عن محفوظ عجب القاهرة ثلاثين فكلاهما بلا كرامة ولا مبدأ ولا اخلاق .





ميديا محفوظ عجب هى التى افسد ت الاعلام وجعلته يصل الى ماهو عليه ؛ فهل وجود عجب صناعة يشترك فيها المحفوظ واولى الامر؟

فمحفوظ عجب فى القاهرة 30 كان يبيع زوجته ويبرر مايفعله ويتفنن فى القاء التهم على الاخرين الذين كانوا سببا فيما آل اليه حاله ووضعه؛ فيما محفوظ عجب الميديا والاعلام هو نوع اخر من البشر وله الف وجه ووجه والف طريقة وطريقة ليقتحم صفوف اولى الامر واصحاب الرأى والقرار والمكان والمكانة .