المرشح الأول لـ يوفنتوس.. بوكيتينو مدرب اتخذ جنان "بيلسا" قدوة وسار على فلسفة "جوارديولا"

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا إقالة المدير الفني ماوريسيو ساري من تدريب الفريق، في أعقاب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى نادي يوفينتوس الإيطالي إلى التحرك سريعًا من اجل التعاقد مع مدرب جديد للفريق لعمل معسكر مع الفريق من أجل الإستعداد للموسم المقبل.





وأشارت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن مسؤولي النادي يضعوا الأرجنتيني بوكيتينو مرشح أول لقيادة الفريق وبالفعل بدءاوا التواصل معه.





ويستعرض صدى البلد أبرز ماقدمه بوكيتينو خلال مسيرته:





بداياته:.

تولى تدريب نادي إسبانيول الإسباني لمدة ثلاث مواسم من 2009-2012 ، ثم تولى تدريب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة موسم وحيد عام 2013 إلى عام 2014 ، واخيرًا تولى تدريب نادي توتنهام الإنجليزي في الفترة ما بين 2014 إلى 2019 قبل أن يتم إقالته من قبل إدارة النادي ولم يتولى تدريب أي فريق حتى الآن.





أرقامه:.

- قاد فريق توتنهام في 293 مباراة في كافة البطولات من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي حيث فاز160 مباراة ، وتعادل 60 مباراة، وخسر 73 مباراة، واحرز لاعبيه 559 هدف واهتزت شباكه 322 هدف.

- لم يتوج بأي بطولة مع السبيرز لكنه وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الرابطة الإنجليزية ،وجعل الفريق في المراكز الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي لمدة أربعة مواسم.





- لم يحقق نجاحات تذكر مع فريق ساوثهامبتون وإسبانيول لذلك يتذكره البعض دائمًا بمدرب توتنهام.





أسلوبه:.