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هل تعرف حساسية المطاط ؟

د . مجدى بدران

د . مجدى بدران

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:57 م
المطاط  عصير من شجرة المطاط ، مـُضاف إليه بعض المواد الكمياوية . بدأ العالم المتمدين فى استخدام المطاط فى أطقم الأسنان طبيًا فى سنة  1851 ، و سنة 1900 ظهرت القفازات الطبية المصنوعة من المطاط  ، و سنة 1927 تم تشخيص أول حالة حساسية من المطاط  ، و سنة 1980 لوحظ زيادة مفاجئة فى حساسية المطاط ، وفسر ذلك لزيادة استهلاك القفازات بعد ظهور الإيدز و انتشار فيروسات الالتهاب الكبدى ،و  تقدم علم الحساسية ،وفى سنة 1984  شخصت أول حالة فقدان وعى تحسسى  من المطاط.

تبين الإحصائيات الأمريكية عن  حساسية المطاط أنها تصيب 16% من المواطنين ، و 5% من الحساسية الوراثية ، 30% من المهن الطبية ، و يعانى منها 16 مليون أمريكى ، و لها 16 صورة مختلفة،وهى السبب الثانى للحساسيات الخطرة التى ربما تسبب الوفاة  فى غرف العمليات الجراحية(التخدير السبب الأول).حساسية الطعام موجودة فى  30% من حساسية المطاط ، و حساسية المطاط موجودة فى 20% من الأطفال ذوى حساسية الطعام.

ينتشر المطاط فى كل مكان، فهو موجود فى  القفازات  الطبية ، و السماعات الطبية ،و أجهزة قياس ضغط  الدم ، و  أطقم الأسنان الصناعية ، و البالونات ،و العضاضات  ، و كرات اللعب ، و الأستيكة ( الممحاة ) ، و القساطر ، و أنابيب التغذية الوريدية  والتداوى بالمحاليل ،و بويات الطلاء الحديثة،و الجوارب،و  الأحذية . كما يوجد المطاط  فى  حصائر الحمام  و الدواسات ، و إطارات السيارات والدراجات، و قفازات الغسيل،  و مصاصات الأطفال، و  بدلات الغطس، و معدات التخدير، و أنابيب الصرف، و ‏سدادات القناني، و قناعات الوجه ، و نظارات البحر ، و العوازل الطبية . 

تشمل بوابات التعرض للمطاط الأغشية المخاطية ، و الفم خاصة خلال نفخ البالونات ، و الأنف عن طريق الشم أو دخولها مع الهواء، و اللمس خارجيًا عن طريق  الجلد ، و داخليًا خلال فتحات الجروح و العمليات الجراحية. 

تشمل مكونات المطاط  200 مادة تسبب الحساسية ، و خلاصة  المطاط  تحتوى 1% بروتين. تلعب البودرة  التى تستخدم مع القفازات المطاطية ( مستمدة من دقيق الذرة ) دورًا هامًا فى نشر مواد المطاط الطبيعى البروتينية المسببة للحساسية . 

تشمل قائمة الأغذية التى تسبب حساسية مشتركة مع المطاط  الموز، و الكيوى ، و أبوفروة ، و الأفوكادو ، و البطاطس ، و الطماطم ، و الباباباز ، و الأناناس ، والباذنجان ، و البطيخ ، و المانجو ، و القمح  ، و الفراولة، و التين ، وفول الصويا .

بلغت أبحاث حساسية المطاط  فى العام الجارى 40 بحثًا. 30% إلى 50% من الذين يعانون من حساسية المطاط  لديهم حساسية مشتركة مع بعض الفواكه . تتعدد أنواع حساسيات المطاط  فتشمل  حساسية جلدية ،فى صورة  الحكة و الاحمرار والطفح الجلدي و الأرتيكاريا و  الإكزيما، و حساسية تلامسية ، و حساسية فى المناطق التناسلية،و حساسية نتيجة استخدام ملابس داخلية مصنوعة  من المطاط ، و  التحسس من الواقى الذكرى أو من الواقى الأنثوى ، و  التحسس من الحفاضات  فى الأطفال ، و حساسية الصدر ، وحساسية الأنف ، و حساسية العين . 

تشمل أعراض حساسية الأنف سيلان الأنف ، أو انسداد الأنف ، أو الحكه الشديده فى الأنف والعين واللهاه ، و تسرسب الافرازات من الأنف الى الخلف ، أو التهابات الأذن الوسطى ،  و الصداع الذى ربما يصبح الشكوى الوحيده لحساسية الأنف ، و تورم الجفون السفلى ،و  التهابات الأذن الوسطى المتكررة ،و  التهابات  الجيوب الأنفية .

من أعراض حساسية الصدر  الأزيز هو صفير مميز ينتج من احتكاك الهواء بجدران الشعب الضيقة مع الشهيق أو الزفير و لكنه يزداد مع الزفير ، و  الكحة كمحاولة للتخلص من المواد التى تسد الشعب الهوائية ولفتح المجارى الهوائية ،خاصة مع المجهود وأثناء الليل ، و  زيادة إفراز المخاط ، و صعوبة التنفس ، و سرعة التنفس  ، و ضيق الصدر ، و صعوبة التكلم  ، و الاختناق .

تشمل أعراض حساسية العين تورم  الملتحمة ، و زيادة  الدمع ، و احمرار  العين . تشمل أعراض حساسية الجهاز الهضمى تورم  و احمرار الفم ، و المغص ، و الميل للغثيان ، و القئ ، و الإسهال . أما الحساسية الشاملة فتشمل الإغماء ، و انخفاض ضغط الدم .

علاج  حساسية المطاط  يشمل مضادات الحساسية  خاصة قبل العمليات الجراحيه ، وبرمجة الجهاز المناعى للخلاص من حساسية المطاط بالأمصال المناعية الحديثة، خاصة القطرات تحت اللسان و تستخدم حتى الشفاء  .

الوقاية من  حساسية المطاط تشمل تجنب المسببات ، و أن تكون الأفضلية للقفازات  الطبية التى تستخدم بلا بودرة ، و ارتداء سوار يحدد الإصابة بحساسية المطاط لتجنب حدوث أزمات صدرية تحسسية فى المدرسة أو النادى عند لعب الكرة. 

هناك عدة عوامل  تزيد خطر حساسية المطاط . يتعرض بعض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بحساسية المطاط  مثل الأشخاص المصابين بانشقاق العمود الفقري - وهو عيب خلقي يؤثر على نمو العمود الفقري. و غالبًا ما يتعرض الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب لمنتجات المطاط من خلال الرعاية الصحية المبكرة والمتكررة. كذلك تزداد حساسية المطاط فى الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية أو إجراءات طبية متعددة، حيث يزيد التعرض المتكرر لقفازات المطاط والمنتجات الطبية من خطر الإصابة بحساسية المطاط ، و كذلك العاملون فى مجال الرعاية الصحية ، و عمال صناعة المطاط ، و الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي بالحساسية.
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