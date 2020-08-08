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فن

بفستان أنيق.. إطلالة أنيقة لـ مي سليم تظهر على إنستجرام.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:44 م
مي سليم
مي سليم
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محمد بدران

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت مي سليم ترتدى فستان انيق منقوش بالورود بصحبة كلبها نالت إعجاب متابعيها.

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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❤️Carmel

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

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