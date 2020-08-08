أخبار الأهلي| أزمة في الوداد قبل مواجهة الأحمر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









يواجه فريق الوداد المغربي أزمة داخل صفوف فريقه قبل خوض لقاء الأهلي، ضمن منافسات نصف مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب مدافعه الأساسي لمدة شهر ونصف.









كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قاربت علي التوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول علي موافقة مكتوبة ليكمل رمضان صبحي الإعارة حتي نهاية مسابقة الدوري المحلي.









زفت قناة النادي الأهلي بشري سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلنت عن قرب اتمام صفقة ضم رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي.









أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، قبل ساعات من مواجهة إنبي، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري .











