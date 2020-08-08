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تعليم

عميد تربية نوعية بعين شمس: التزام تام بالإجراءات الاحترازية خلال أول أيام اختبارات القدرات

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني - حسام الفقي

قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، إن الكلية تتكون من 5 أقسام من بينما قسمين يحتاج الالتحاق بهما لاجتياز اختبارات القدرات هما قسما التربية الفنية والتربية الموسيقية

وأكد ان إدارة الكلية التزمت بالإجراءات الاحترازية التي شددت عليها إدارة الجامعة حيث طبقت جميع الإجراءات اللازمة منذ دخول الطالب للكلية.

وأضاف السيد ل صدى البلد ، أن اي طالب حرارته مرتفعة يمنع من الامتحان ويتم وتوجيهه إلى العيادة الطبية مباشرة وقد يكون الارتفاع نتيجة الشمس وفي حالة انخفاض درجة الحرارة يتم إجراء الامتحان للطالب واذا لم تنخفض يمنع من دخول الامتحان وبؤجل إلى يوم اخر، 


وتابع :  يتم التأكد من ارتداء الطالب الكمامة كما يوضع لهم الكحل للتعقيم بشكل دوري خلال الامتحان.


وانطلقت اليوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية ، بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من امس الخميس، للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الكليات تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.

 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.

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