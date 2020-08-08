منة شلبي تستعيد جميع أدوارها في صورة.. شاهد





نشرت الفنانة منة شلبى ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة.





وظهرت منة شلبي فى صورة مجمعة تجمع جميع أدوارها التي جسدتها في مشوارها الفني وكتبت قائلة: "أي واحدة من هالمجموعتين مناسبة لحالتكون أكتر ب 2020 المجموعة الاولى و لا التانية ؟ 🤔".









وعرض مؤخرا فيلم نوارة لـ منة شلبي، على Facebook Watch، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في دور عرض السينما، بسبب اختلافه وتميزه.









تتركز أحداث الفيلم حول فتاة من حي شعبي تدعى نوارة والتي تجسدها منة شلبي، وتعيش قصة حب مع شاب يدعى علي، خلال فترة اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وبعدها، مستعرضًا أثر ما كان يجرى في مصر خلال هذه الفترة على نوارة وعلى قصة حبها وعلى عملها كخادمة في فيلا أحد الوزراء السابقين.



