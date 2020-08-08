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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. إيمي طلعت زكريا بلوك جذاب.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:47 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
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نهى هجرس
نشرت إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية تبرز جمالها.

وظهرت بها إيمي طلعت زكريا، بجيب أنيقة وجذابة باللون الأسود، ومرتدية معها قميص بسيط باللون البطيخي ليبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي طلعت زكريا في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البطيخي الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات لليد لإكمال إطلالتها.
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