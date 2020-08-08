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فن

قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.. 4 نجوم تحت قبة البرلمان

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:06 م
مديحة يسرى
مديحة يسرى
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أحمد إبراهيم
ساعات قليلة وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ تحت اسمه الجديد بعد فترة توقف منذ عام 2010 وتعيد هذه الانتخابات الأذهان إلى مشاركة العديد من الفنانين بالانتخابات ودخولهم المعترك السياسى من خلال ترشيح أنفسهم أو من خلال التعيين مباشرة. 
نرصد فى التقرير التالى أبرز الفنانين الذين دخلوا تحت قبلة البرلمان. 

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مديحة يسرى : 
تعد الفنانة مديحة يسرى إحدى النجمات اللاتى حرصن على اقتحام عالم السياسة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعى والفنى أيضا ولذلك بعد زواجها من الفنان محمد فوزى دخلت تحت قبة البرلمان عن طريق تعيينها من قبل "مبارك" عام 1998 بمجلس الشورى، وشاركت في أكثر من لجنة داخل المجلس، مثل لجنتي الآثار والإعلام.

أمينة رزق :
عينت عضوًا بمجلس الشوري عام 1991، بعد وفاة الموسيقار "عبدالوهاب"، واختارها الرئيس الأسبق "مبارك" لعضوية المجلس، كما أنها حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولي من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

محمد عبد الوهاب : 
جاء تعيين "عبدالوهاب" لعضوية مجلس الشورى عام 1983، خلفًا لـ"المليجي" بعد وفاته، من قبل الرئيس الأسبق "مبارك" ليكون بذلك ثاني شخصية فنية يتم تعيينها بمجلس الشورى.

محمود المليجى : 
بينما عين محمود المليجى عضوا فى مجلس الشورى عام 1980، بعد أن اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ما أثار الجدل في الأوساط الفنية، واعتبر أول فنان يدخل البرلمان في ذلك الحين. 
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