نبيلة مكرم تكشف جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة, إنه تم التركيز علي مخاطبة الأم في المحافظات التي تصدر الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن حملة التوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية تم ايقافها بعد جائحة كورونا بعد زيارة 3 محافظات.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن صوت الفنان محمد فؤاد قريب جدا من قلوب المصريين واغنيته الجديدة تذكر بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم الاعلان عن مبادرة مراكب النجاة من أجل الحفاظ علي نجاح مصر في القضاء علي الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلي أنه تم إطلاق حملات توعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في المحافظات التي كانت مصدرة للهجرة الغير شرعية.