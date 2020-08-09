أخبار الفن .. زواج هند عبد الحليم .. سعد الصغير يجري قسطرة في القلب.. هيفاء وهبي تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب.. وراغب علامة يطالبها بالاستقالة

نشر موقع صدي البلد العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. ونورد أهم ما جاء فيها:









شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.









ساعات قليلة وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ تحت اسمه الجديد بعد فترة توقف منذ عام 2010 وتعيد هذه الانتخابات الأذهان إلى مشاركة العديد من الفنانين بالانتخابات ودخولهم المعترك السياسى من خلال ترشيح أنفسهم أو من خلال التعيين مباشرة.









نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توجه فيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية وذلك عقب انفجار بيروت.









روى الفنان سعد الصغير تفاصيل فترة مرضه وتعرضه إلى أزمة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب.









نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه الحكومة اللبنانية وتحديدا حسان دياب الذى يطالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات اليوم وانفجار بيروت.









نشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى صورا جديدة من حفل عيد ميلاده الذى شارك فيه شقيقه الفنان حسين فهمى، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.







