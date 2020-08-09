AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. زواج هند عبد الحليم .. سعد الصغير يجري قسطرة في القلب.. هيفاء وهبي تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب.. وراغب علامة يطالبها بالاستقالة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:04 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع صدي البلد العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. ونورد أهم ما جاء فيها:


شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها. 


ساعات قليلة وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ تحت اسمه الجديد بعد فترة توقف منذ عام 2010 وتعيد هذه الانتخابات الأذهان إلى مشاركة العديد من الفنانين بالانتخابات ودخولهم المعترك السياسى من خلال ترشيح أنفسهم أو من خلال التعيين مباشرة. 


نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توجه فيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية وذلك عقب انفجار بيروت. 


روى الفنان سعد الصغير تفاصيل فترة مرضه وتعرضه إلى أزمة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب. 


نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه الحكومة اللبنانية وتحديدا حسان دياب الذى يطالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات اليوم وانفجار بيروت. 


نشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى صورا جديدة من حفل عيد ميلاده الذى شارك فيه شقيقه الفنان حسين فهمى، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


احتفلت اليوم الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على زوجها كريم قنديل واقيم الحفل فى إحدى الفيلات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مظاهرات اليوم.. راغب علامة يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف هند عبد الحليم

عرض فيلم توأم روحى لـ حسن الرداد.. 19 أغسطس.. شاهد

إليسا عن هجومها على السوريين: الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائما

أنباء عن اعتزال حسين الجسمي.. سوزان نجم الدين: أنت أكبر من كل المهاترات

ترشيحاتنا

خارجية أثيوبيا: استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الإثنين المقبل

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

أخبار الأهلي| أزمة في الوداد قبل مواجهة الأحمر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

وطنى مقتول ومهشم والثورة مستمرة.. مايا دياب تساند المتظاهرين فى شوارع بيروت

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بشكل أمن لمن يعانون ارتفاع درجة الحرارة.. صور

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان