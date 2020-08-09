مؤتمر مساعدة لبنان وأزمة مليشيات الوفاق وإخوان ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.





*%0.494 نسبة الإصابات بـ «كورونا» في الدولة

وبحسب "الإمارات اليوم"، أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الخاصة بالرصد اليومي لآخر المستجدات المرتبطة بفيروس «كوفيد- 19»، في الدولة، انخفاض نسبة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا من إجمالي الفحوص منذ بداية أغسطس الجاري حتى الجمعة، إلى أقل من نصف في المائة، لتسجل 0.494%، فيما سجلت حالات التعافي ارتفاعًا عن حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال الفترة نفسها بنحو 24%.





ووصلت نسب المتعافين من الفيروس إلى 90.2% من إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة، بعد وصول أعداد الشفاء إلى 56 ألفًا و254 حالة تعافٍ، مقابل 62 ألفًا و300 إصابة تم تسجيلها على مدار 166 يومًا، منذ رصد أول إصابة بالفيروس في الدولة (في 29 يناير الماضي).





وشهدت الإصابات انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بعدد الإصابات في الفترة نفسها من الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 1794 حالة إصابة، مقابل 4378 حالة إصابة في يوليو، بنسبة انخفاض بلغت 59%، فيما انخفض معدل الإصابة في الفترة ذاتها من 1.2% خلال يوليو إلى 0.49% خلال الشهر الجاري.





*مؤتمر المانحين لمساعدة لبنان ينطلق اليوم بمشاركة ترامب

ووفقا لـ "الإمارات اليوم"، قالت الرئاسة الفرنسية إنّ مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة لبنان عقب الانفجار المدمّر الذي هزّ بيروت، والذي تنظمه باريس بالتعاون مع الأمم المتحدة، سينعقد اليوم عند الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش عبر الفيديو.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيشارك في المؤتمر، كما سيشارك أيضًا مؤسسات أوروبية من أجل تعبئة مساعدة إنسانية طارئة لسكان بيروت. في الأثناء، اقترح رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان للخروج من الأزمة.





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد أمام اللبنانيين خلال زيارته الخميس الماضي إلى بيروت، بأن الدعم لن يذهب إلى «الفساد». وقال مصدر دبلوماسي إن المساعدات ستتمحور حول الاحتياجات الغذائية والبنى التحتية.





وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون، سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «الجميع يريد المساعدة»، مضيفًا: «سنعقد مؤتمرًا عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم».





ولاحقًا أورد بيان للبيت الأبيض أن ترامب أعرب عن تعازيه العميقة لشعب لبنان خلال المحادثة الهاتفية مع عون، التي تعهد خلالها بمواصلة دعم الولايات المتحدة في تأمين الإمدادات الطارئة الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية خلال هذه الأوقات الصعبة.





وناقش الرئيسان أيضًا جهود الإنقاذ، حيث أكد ترامب استمرار الولايات المتحدة في مساعدتها للشعب اللبناني.





وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات.





*السعودية تجري تجارب سريرية على 5000 متطوع للقاح صيني ضد كورونا





وبحسب "البيان"، أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت عن إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة كان "سينوا" الصينية في المملكة على 5000 متطوع من الأصحاء فوق سن 18 عامًا.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها "عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين".





وأوضحت وزارة الصحة أنه يجري حاليًا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، مشيرة إلى أنها "نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine على 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 وحتى 27 مارس 2020 تضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية)".





كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 وحتى 16 أبريل 2020 وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة)، حيث أظهرت هاتان المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة وخصوصًا مع جرعات اللقاح المنخفضة.





*أمريكا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا مع تخطي الإصابات 5 ملايين

وبحسب "البيان"، أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا السبت مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.





في الوقت نفسه أعطى كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد أملا الأسبوع الماضي باحتمال التوصل إلى لقاح فعال بحلول نهاية العام.





وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصا تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقا لتحليل رويترز. وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.





جاء تخطي حاجز الخمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس بهذا الشأن.





*بتوجيهات محمد بن زايد.. 40 طن مواد إغاثية تصل إلى بيروت

وبحسب "الخليج"، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى العاصمة اللبنانية، طائرة إماراتية تحمل 40 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، ومكملات غذائية للأطفال.





وكانت الهيئة، شرعت في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، منذ الوهلة الأولى، وبدأت بتوفير المساعدات من المخزون الاستراتيجي من المواد الإغاثية التي يستعان بها في حالات الطوارئ والأزمات العاجلة.





وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال، أن توجيهات القيادة، جاءت في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، للحدّ من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية في العالم. كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام القيادة بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان، وتضامنها غير المحدود مع الضحايا والمصابين.





*خلافات ميليشيات طرابلس تتفاقم.. واتهام «الإخوان» بالفساد وإنهاك الدولة

وبسحب "الخليج"، انتقدت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، تحركات جماعة «الإخوان» في ليبيا للهيمنة على المناصب القيادية، ووصفتهم بأنهم ورم ينخر في جسد البلاد، فيما كشف تقرير فرنسي عودة «داعش» الإرهابي إلى مدينة صبراتة تحت غطاء ميليشيات طرابلس، في أحدث بؤرة جديدة للتنظيم الإرهابي بعد هزيمته في العراق وسوريا.





وحذر بيان صادر عن القوة منشور على صفحتها في «فيسبوك»، كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، من أنها مازالت بالمرصاد لهم، متهمًا جماعة «الإخوان» ب«إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى يومنا هذا».





وأورد البيان: «لا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا، ممن قدموا دماءهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن».





وكشف تقرير فرنسي عودة تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة صبراتة غربي ليبيا تحت غطاء ميليشيات طرابلس، في أحدث بؤرة جديدة للتنظيم الإرهابي بعد هزيمته في العراق وسوريا.





وأكد تقرير لإذاعة «راديو فرنسا الدولي - آر إف آي» الفرنسية من خلال شهادات نقلها عن السكان، أن التنظيم بدأ في السيطرة على المدينة، مشددًا على أن هناك علاقة بين نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، وعودة ظهور التنظيم في هذه المناطق.





وذكر التقرير أن التنظيم عاد للظهور مجددًا وبدأت عناصره تستولي على صبراتة شيئًا فشيئًا.





وبحسب العديد من الشهادات نقلها التقرير على لسان بعض السكان، فإن مسلحي التنظيم أصبحوا لا يخفون وجودهم في صبراتة، وتمركزوا في مخيمين هما التليل والبراعم في ضواحي المدينة.



