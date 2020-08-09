أسعار سيارات المعاقين.. كيفية الشراء والمستندات المطلوبة

يبحث ذوو الاحتياجات الخاصة دائمًا عن كيفية شراء سيارة من الخارج للاستخدام الشخصي، وتكون معفاة من الجمارك، كما هو بقانون استيراد السيارات وارد الخارج الخاصة بالمعاقين، ويبحثون أيضًا عن كيفية الشراء والأوراق المطلوبة متوسط الأسعار، وفي هذا السياق يطرح عليكم قسم السيارات بموقع "صدى البلد" الإخباري كل ما يخص هذا الشأن.

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أسعار سيارات المعاقين والأوراق المطلوبة:

1- إجراء الكشف الطبى مابين ستة أشهر أو سنة على الأقل، على أن تكون قيمته مائة جنيه، كما يمكن إجراء الكشف الطبي المستعجل لمن يرغب فى ذلك ولكن تقدر قيمته خمسمائة جنيه.

2- إحضار البطاقة الأصلية مع صورة منها.

3- تقديم خطاب إلى الجمارك من الكشف الطبى بعد اجراءه بشهر ونصف لاختيار السيارة المناسبة.

أسعار سيارات المعاقين 2020 وطريقة الشراء

1-يقوم العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالذهاب إلى الجمرك واختيار السيارة المناسبة له من حيث الشكل، المواصفات والأسعار.

2- يتم تخليص أوراق رقم الشاسيه والمحرك ثم يسدد العميل 150 جنيهاً بعد ذلك.

3- يتم تسديد 65 جنيهًا أثناء الخروج من بوابة هيئة الاستثمار.

4- تسديد 50 جنيهًا عند الخروج من بوابة الجمرك سواء الاسكندرية او بورسعيد .





أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2020

تختلف أسعار سيارات المعاقين في مصر من مستورد الي اخر حسب الحالة والموديل و سعة المحرك و لكن يوجد متوسط سعري في

أسعار سيارات المعاقين في جمارك الاسكندرية او جمارك بورسعيد .

متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a5 من 120.000 حتى 150.000 جنيه.

متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a4 من 100.000 حتى 115.000 جنيه.

متوسط سعر سكودا فابيا skoda fabia من 75.000 حتى 100.000 جنيه.

متوسط سعر هيونداى ماتريكس hyundai matrix من 60.000 حتى 70.000 جنيها.

متوسط سعر لافيتا ماتريكس lavita matrix من 57.000 حتى 68.000 جنيه.