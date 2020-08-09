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أخبار العالم

مصرع 30 شخصًا ونزوح 6 آلاف بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات التي شهدتها كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الجاري في مصرع ما لا يقل عن 30 شخصًا في الأيام القليلة الماضية ونزوح حوالي 6 آلاف آخرين.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أن البيانات الصادرة عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أشارت إلى أن 30 شخصًا لقوا مصرعهم وفُقد 12 شخصًا وجُرح 8 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي ظلت تتعرض لها البلاد حتى صباح اليوم الأحد.

ورجح المقر أن يرتفع عدد الضحايا بمقدار يزيد على 10 أشخاص خلال الساعات القادمة بسبب زيادة عدد المفقودين .. متوقعا هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من البلاد بسبب اقتراب الإعصار.

وأضاف أن 5,900 شخص في 11 مدينة وإقليما قد غادروا منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأن نحو 4,600 آخرين ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد التحذيرات من وقوع كوارث ، بالإضافة إلى غرق أو دفن حوالي 9,300 هكتار من الأراضي الزراعية، كما تم الإبلاغ عن 9,500 حالة من الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة.

وأوضح المقر المركزي أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 3,300 حالة لأضرار في الممتلكات خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك 2,233 منشأة عامة، بينما تم الإبلاغ أيضًا عن أضرار في 287 مسكنًا و1,180 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تدمير بعض الطرق والجسور ووقوع 65 فيضانا و11 انهيارا أرضيا.

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