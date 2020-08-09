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ديني

هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية؟.. دار الإفتاء تجيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:28 م
هل يجوز للإمام قراءة
هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية؟
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يارا زكريا
"هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

و رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز، لكن هناك مشكلة وقد أن المأموم لا يعلم ماذا قرأ الإمام ليسجد، فربما يقع في ظنه أنه أخطًا؛ فيسجد الإمام ويركع المأموم، ومن ثم تحدث بلبلة، والأولى اجتنابها».

وأضاف أمين الفتوى أن الحل لهذا الأمر أن يبلغ الإمام المأمومين أنه سيقرأ آيات فيها سجود إذا كانت الصلاة جهرية، أم إذا كانت الصلاة سرية؛ فالأفضل ألا يقرأ آيات بها سجود للتلاوة.


في سياق متصل، "هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الصلاة، وما حكم أن يفعل المأموم ذلك؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة، ولا مانع من ذلك، أما المأموم  فلا يقرأ من المصحف؛ لأن الإمام يقرأ وهو يستمع له.

وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية أنه إذا كان النظر في المصحف مع الإستماع يحقق للمأموم الخشوع في الصلاة أكثر، فيمكنه ذلك، وإن كان الأولى تركه. 


كما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية أى إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وليست فرض عين يلزم أداؤها من الجميع. 


وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال « هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف؟ »، أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو وأولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام يصلون في المساجد مع المسلمين، وليس له أن يصلي في بيته، لكن لو شغل عن هذا بمرض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس عليهم جماعة لا بأس، أو أناس مرضى صلوا معه جماعة لا بأس، أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد، وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي كالمرض.


وأشار إلى أنه يجوز أن تصلى معهم صلاة جماعة طالما ان أطفالكِ يميزون فطالما انهم يتوضأون وتستطيعين ان تقيمى الصلاة وأركانها وشروطها، فالإدراك والتمييز أهم شيء فى الصلاة للأطفال فإذا توافر فيجوز أن نصلى معهم جماعة وتقفين وسطهم وتجعلين أحدهم عن يمينك والآخر عن شمالك.

 
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