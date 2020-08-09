هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية؟.. دار الإفتاء تجيب

ويركع المأموم، ومن ثم تحدث بلبلة، والأولى اجتنابها».

و رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «

في الصلاة، وما حكم أن يفعل المأموم ذلك؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».





فلا يقرأ من المصحف؛ لأن الإمام يقرأ وهو يستمع له. وقال الدكتور محمد عبد السميع ، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة، ولا مانع من ذلك، أما المأموم





وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية أنه إذا كان النظر في المصحف مع الإستماع يحقق للمأموم الخشوع في الصلاة أكثر، فيمكنه ذلك، وإن كان الأولى تركه.







