هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية؟.. دار الإفتاء تجيب

"هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
و رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز، لكن هناك مشكلة وقد أن المأموم لا يعلم ماذا قرأ الإمام ليسجد، فربما يقع في ظنه أنه أخطًا؛ فيسجد الإمام ويركع المأموم، ومن ثم تحدث بلبلة، والأولى اجتنابها».
وأضاف أمين الفتوى أن الحل لهذا الأمر أن يبلغ الإمام المأمومين أنه سيقرأ آيات فيها سجود إذا كانت الصلاة جهرية، أم إذا كانت الصلاة سرية؛ فالأفضل ألا يقرأ آيات بها سجود للتلاوة.
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في سياق متصل، "هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الصلاة، وما حكم أن يفعل المأموم ذلك؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».