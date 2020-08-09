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فن

ناهد السباعي تبهر جمهورها في أحدث إطلالة لها على انستجرام.. شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة  ناهد السباعى صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :

قمر - ربنا يحفظك - بحبك جدا 

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يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعى مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.
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