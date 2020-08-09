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محافظات

محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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أيمن رياض
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والوفد المرافق له، وذلك ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بحضور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد ، محمد محسن لجنة العلاقات العامة بالاتحاد وأيمن عبدالرحمن الافندي رئيس منطقة المنيا ،ناصر محمد علي نائب رئيس المنطقة، الكابتن هشام عبد الرسول المستشار الرياضي للمنطقة.

وأكد محافظ المنيا على دعم الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.

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وأوضح أن المحافظة جاهزة لاستقبال اي فعاليات وبطولات على أرض المحافظة، من خلال 159 مركزا شبابيا و21 ناديا بجميع المراكز والمدن، لافتا إلى أنه يجرى إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب.

وتبادل المحافظ ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول الدروع، كما أهدى رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول درعا للدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، تكريما وتقديرا لدعم محافظ المنيا ونائبه لمنظومة الرياضة والعابها المختلفة والارتقاء بها لصالح شباب المحافظة.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال لقائه بالمحافظ عن تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة المنيا، وافتتاح مقرا للمنطقة بمدينة المنيا، لافتا إلى أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف الى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب من خلال مراكز الشباب.

هذا وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.
محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول
محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول
محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول
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