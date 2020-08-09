محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول

وأكد محافظ المنيا على دعم الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.

وأكد محافظ المنيا على دعم الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.

وأكد محافظ المنيا على دعم الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.

هذا وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

هذا وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

هذا وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.



