3 في العناية المركزة.. بنها الجامعى يكشف عن حالة المصابين في حادث الطريق الإقليمي

أعلن الدكتور طارق عيسوي مدير مستشفى بنها الجامعي أن المستشفى استقبل 9 من مصابي الطريق الإقليمي منهم شخص مجهول الهوية لقي مصرعه فيما دخل 3 مصابين العناية المركزة وباقي المصابين في الأقسام العادية بالمستشفى.

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وأشار عيسى إلى أن باقي المصابين تم تحويلهم لمستشفى بنها العام فيما استعد المستشفى على قدم وساق لاستقبال أي حالات أخرى.

وقد ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها إلى 9 متوفين وإصابة 7 أشخاص آخرين وأسماء المتوفين هم: مكرم محمد فتحى 51 سنة وسعد محمد سعد 62 سنة وأحمد محمد صابر 24 سنة وجمال محمد إبراهيم 44 سنة ومحمد عبدالرحمن 50 سنة، بالإضافة إلى 4 جثث مجهولي الاسم والهوية.

من ناحية أخرى انتقل فريق من نيابة القليوبية لمعاينة حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل من الخلف.

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن



