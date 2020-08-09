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حوادث

الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمى ببنها .. تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ومصرع وإصابة 15 راكبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:07 م
حادث الطريق الاقليمى
حادث الطريق الاقليمى ببنها
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إبراهيم الهوارى
ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها والذي أسفر عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

من ناحية أخرى انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إلى موقع حادث تصادم، وتمت إزالة آثاره من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

كما انتقل اللواء عبد الحميد الهجان إلى مستشفى بنها الجامعى لمتابعة حالة المصابين بالحادث، والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الصحية لهم، حفاظا على أرواحهم.

وكان 8 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى تصادم مروع على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها اتجاه محافظة الشرقية، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة باخرى نقل على الطريق بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن مصرع 8 اشخاص واصابة 7 اخرين باصابات متفرقة بالجسد وجارى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمى ببنها .. تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ومصرع وإصابة 15 راكبا
الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمى ببنها .. تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ومصرع وإصابة 15 راكبا
الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمى ببنها .. تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ومصرع وإصابة 15 راكبا
الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمى ببنها .. تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ومصرع وإصابة 15 راكبا
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