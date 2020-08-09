حرقوا جثته لسرقته.. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس 4 سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بقتل زميلهم لسرقته بالإكراه وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة يفيد بتلقيه بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة لشخص منتشر بها حروق في أنحاء جسده.



