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حوادث

حرقوا جثته لسرقته.. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:37 ص
سجن
سجن
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بحبس 4 سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بقتل زميلهم لسرقته بالإكراه وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة يفيد بتلقيه بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة لشخص منتشر بها حروق في أنحاء جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه أحمد.م سائق توك توك وكشفت التحريات أن المتهمين هم أحمد.ى» ومصطفى.س وعمرو.إ وطه.أ عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة التوك توك فطلبوا منه توصيلهم من الخصوص لناحية منطقة عرب التعليقات بالخانكة وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسرقة مركبته توك توك وفي سبيل مخططهم قاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة واحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.
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