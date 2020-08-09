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حوادث

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حادث الطريق الإقليمى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:25 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
انتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إلى موقع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.




واطمأن محافظ القليوبية على حالة المصابين داخل مستشفى بنها الجامعى، والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الصحية لهم حفاظا على أرواحهم.


وشدد اللواء عبد الحميد الهجان على سرعة الانتهاء من إجراءات تصاريح دفن جثامين المتوفين.


ولقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى تصادم مروع صباح اليوم، الأحد، على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمى دائرة مركز بنها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث.


وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة بأخرى نقل على الطريق بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد، وجار نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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