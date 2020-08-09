AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة بيراميدز فى الدوري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:11 م
أيمن المزين
أيمن المزين
Advertisements
عمرو الحلواني
أعلن أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها مساء غدا الاثنين على ستاد الدفاع الجوي.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا والتى جاءت كالأتى:
محمد فتحي، محمد أشرف، محمد العشري، سليمان عبدربه، محمود مسعود، محمد الشاذلي، أحمد سالم صافي، إيهاب سمير، محمود منصور، حسام غالي، محمد أسعد، كابونجا، أحمد الشناوي، حسين فيصل، أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، جون أفيري، محمد ناجي جدو، إسلام فؤاد.

ويسعى الجهاز الفنى لطنطا إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة بيراميدز غدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

33 لاعبا في قائمة طنطا بالمعسكر المغلق استعدادا لعودة الدوري

لاعبو طنطا يجرون المسحة الرابعة بعد وصولهم لمعسكر التدريب

رسميا.. طنطا يفسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد

فحص كورونا .. سلبية نتيجة المسحة الرابعة للاعبي طنطا

ترشيحاتنا

بلا إصابات ولا وفيات.. نيوزيلندا تحتفل بمرور 100 يوم من القضاء على كورونا

بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. 6 خطوات لمعرفتها وأنت فى منزلك

ميسي يرفض مصافحة كوستاس مانوس قاهر برشلونة

إصابة طارق العشري مدرب المصري بكورونا

‎دفاع سما المصري في قضية التحريض على الفسق للمحكمة: موكلتي تضررت من فبركة الفيديوهات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته

هاف ستومك.. عبير صبري بإطلالة صيفية تكشف جمالها | شاهد

تنقذ حياتك .. حافظ على شرب كميات كبيرة من المياه