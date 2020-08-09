المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة بيراميدز فى الدوري

أعلن أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها مساء غدا الاثنين على ستاد الدفاع الجوي.





وضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا والتى جاءت كالأتى:

محمد فتحي، محمد أشرف، محمد العشري، سليمان عبدربه، محمود مسعود، محمد الشاذلي، أحمد سالم صافي، إيهاب سمير، محمود منصور، حسام غالي، محمد أسعد، كابونجا، أحمد الشناوي، حسين فيصل، أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، جون أفيري، محمد ناجي جدو، إسلام فؤاد.



ويسعى الجهاز الفنى لطنطا إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة بيراميدز غدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.