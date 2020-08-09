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رياضة

الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:00 م
المسحة الخاصة بفيروس
المسحة الخاصة بفيروس كورونا
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حسام الحارتي
أعلن مسئولو الاتحاد السكندري سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف "أمس،" السبت"، بمعسكر الفريق ببرج العرب للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا .

وخضع لاعبي الاتحاد السكندري لمسحة طبية قبل مواجهة نادي الزمالك  المباراة المقرر إقامتها مساء د " الأثنين"، في تمام الساعة التاسعة مساء ببرج العرب . ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على العودة للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الممتاز من خلال تحقيق الفوز أمام الزمالك .


وفي سياق سابق ، أكد طلعت يوسف أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة الزمالك رغم النقص العددي الكبير في صفوف زعيم ثغر .


وعقب انتهاء التدريبات اليومية عقد طلعت يوسف جلسة خاصة مع اللاعبين قام خلالها بشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك خلال مواجهة المصري .

وأعطي طلعت يوسف تعليمات خاصة لخط الدفاع بضرورة الرقابة الجيدة لمصطفي محمد مهاجم الزمالك والتركيز مع محمود علاء مدافع القلعة البيضاء  خصوصا في الركلات الركنية.
ويغيب عن الاتحاد السكندري خلال مواجهة الزمالك 8 لاعبين وهم :" اوكوي – ويلسون –سالتو " و إيقاف قائد الفريق نور السيد و إصابة اللاعبان عمرو الميدانى و أيمن غباشى و عدم مشاركة بعض اللاعبين  وفقًا للتعاقد المبرم مع نادى الزمالك  " سيسية – أحمد رفعت

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