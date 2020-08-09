الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك

ويغيب عن الاتحاد السكندري خلال مواجهة الزمالك 8 لاعبين وهم :" اوكوي – ويلسون –سالتو " و إيقاف قائد الفريق نور السيد و إصابة اللاعبان عمرو الميدانى و أيمن غباشى و عدم مشاركة بعض اللاعبين وفقًا للتعاقد المبرم مع نادى الزمالك " سيسية – أحمد رفعت



