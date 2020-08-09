الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك

أعلن مسئولو الاتحاد السكندري سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف "أمس،" السبت"، بمعسكر الفريق ببرج العرب للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا .
وخضع لاعبي الاتحاد السكندري لمسحة طبية قبل مواجهة نادي الزمالك المباراة المقرر إقامتها مساء د " الأثنين"، في تمام الساعة التاسعة مساء ببرج العرب . ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.
ويبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على العودة للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الممتاز من خلال تحقيق الفوز أمام الزمالك .
وفي سياق سابق ، أكد طلعت يوسف أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة الزمالك رغم النقص العددي الكبير في صفوف زعيم ثغر .