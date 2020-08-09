ليفربول يقترب من ضم لاعب جديد

اقترب ليفربول من حسم تعاقده مع صفقة دفاعية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبداية من الموسم المقبل.
ويرغب ليفربول في ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر ليكون بديلا للاعبه الأساسي أندي روبرتسون.
وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن الريدز وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع نادي أولمبياكوس اليوناني لضم لاعبه كوستاس تسيميكاس هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكلف خزينة ليفربول مبلغ ١١.٧٥ مليون جنيه إسترليني ومن المقرر أن يسافر اللاعب لإنجلترا خلال أيام للخضوع للفحص الطبي.
وأضافت أن كلوب كان متحمسا للتعاقد مع جمال لويس ولكن مغالاة نوريتش سيتي في طلباته المالية جعلته ينظر لكوستاس تسيميكاس.
ونجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عاما.