5 معلومات عن مرض خالد الغندور وكيفية الوقاية منه

تعرض خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوى بقناة الزمالك للمعاناة من أزمة صحية قوية وعلمت مصادر مقربة منه أنه يعانى من ألم المعدة قوي تسبب في دخوله المستشفى.





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وعرض موقع" msdmanuals" أهم أسباب ألم المعدة وكيفية الوقاية منها:

- تحدث آلام المعدة لأسباب كثيرة منها الإصابة ببعض الأمراض كـ القولون والتهابات المعدة

-التحاليل والفحوصات الطبية هي الفيصل الأساسي في معرفة أسباب الم المعدة

-بعض الادوية تسبب الم المعدة خاصة عند الإسراف منها مثل الأسبرين أو العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية " مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

-العلاج الصحيح للمرض يتوقف على التشخيص وتحديد المرض ومن ثم العلاج.

القلق والتوتر الزائد يجعلان القلق والتوتر الزائد يجعلان ألم المعدة والأمعاء يتطور ويصبح أقوى وأشد.

- بعض أنواع السرطان تتسبب في ألم المعدة .





وتتمثل الوقاية من معظم أمراض المعدة والأمعاء التى بعدم تناول أي عقار طبي لفترة طويلة دون استشارة الطبيب خاصة التى يصاحبها تأثير قوي على المعدة ، الاهتمام بانتقاء أنواع الغذاء النظيفة التى تفيد المعدة وتجعلها أفضل والابتعاد عن الطعام الجهاز، والابتعاد عن التوتر والقلق قدر الإمكان وممارسة استراتيجيات الاسترخاء، فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية فى بشكل دورى لاكتشاف أي مرض في بدايته وعلاجه سريعا.



