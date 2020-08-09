شرحنا بالكرتون.. نبيلة مكرم: لدينا غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ والرد على أي سؤال

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ بدأ منذ الساعة 9 صباح اليوم وفقا لتوقيت كل دولة، منوهة إلى ان المشاركة السياسية لكل المصريين هو استحقاق وواجب وطني عليهم.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الدولة اليوم بصدد استكمال مسيرة الحياة التشريعية الكاملة بإنشاء الغرفة الثانية الممثلة في مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن المصريين بالخارج دائما ينقلون صورة مشرفة للديمقراطية والمشاركة السياسية في كثير من الفعاليات.





وأوضحت وزيرة الهجرة، ان الدولة حرصت على مشاركة المصريين بالخارج من خلال التصويت بالبريد وهذا نظرا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية من تفشي فيروس كورونا.



