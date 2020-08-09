السعودية عن انفجار مرفأ بيروت: السوابق تؤكد استخدام حزب الله للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن الجميع يعرف سوابق مليشيات حزب الله اللبنانية في تخزين مواد متفجرة بين المدنيين، في إشارة من المملكة إلى احتمالية تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت.





وأضافت الوزارة في بيان لها: "استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي في لبنان يثير قلقنا جميعًا".









وتابعت: "جميعنا يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين".









ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما يتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.









وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.







