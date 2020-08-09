هيفاء وهبي تعلق على تبرع طفلة مصرية بمئة جنيه من مصروفها لصالح لبنان.. شاهد

علقت الفنانة هيفاء وهبي على قيام طفلة مصرية بالتبرع بمئة جنيه من مصروفها لصالح الشعب اللبناني بعد تعرضه لحادث بيروت الأليم.





وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم".





يذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، افتتح مؤتمر المانحين الدوليين للبنان، وفق ماذكرت وسائل إعلام دولية.













وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "علينا حشد كل القدرات الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني".



