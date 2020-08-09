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جامعة الدول العربية: لا توجد جهة خارجية تشرف على المساعدات المقدمة إلى لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:39 م
السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
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حمزة شعيب
قال السفير حسام زكي  الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المجتمع المدني في لبنان قوي والمنظمات المدنية تساعد في المجال الصحي.

وتابع زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات المقدمة إلى لبنان".

وأكمل:" المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة في إنفجار مرفأ بيروت ".

وأردف:" الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بزيارة موقع الإنفجار لمعرفة حجم الحادث عن قرب، لافتا إلى أن إنفجار مرفأ بيروت تسبب في حفرة عمقها أكثر من 40 مترا.

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